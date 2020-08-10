AA

İstanbul Üsküdar'da 13 Ekim 1942'de doğan ve baba tarafından Afyonlu anne tarafından Muğlalı olan Oray, öğrenimine Buca Çaka Bey İlkokulunda başlayıp, Ödemiş Zafer İlkokulunda bitirdi.

Ortaokula da Ödemiş'te başlayıp Manisa'da bitiren, liseyi 1957'de babasının ölümünün ardından Ödemiş'e dönerek burada tamamlayan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümünü bitirdi.

- 1988'de "Perihan Abla" ile oyunculuğa döndü

Oray, Hititoloji üzerine yüksek lisans yaparken, doktorasını ise tezini veremediği için tamamlayamadı. Çivi yazısı okuyup tercümesini yapabilen Oray, 1961'de tiyatroya, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda başladı.

Sanatçı, 1963’te profesyonelliğe adım atıp 50'yi aşkın oyunda rol alırken, 1975'te vatani görevi nedeniyle oyunculuğa ara verdi ve askerliğin ardından Suhandan Hanım ile evlendi.

Umut ve Anıl isminde iki oğlunun olduğu evlilikle birlikte kendi işini kurup ticaretle uğraşmaya başlayarak yaklaşık 13 yıl aktif ticaret ve siyaset hayatı sürdüren Oray, 1988'de "Perihan Abla" dizisinde yakın arkadaşı Umur Bugay'ın desteğiyle birkaç bölüm rol alarak oyunculuğa dönüş yaptı.

- Televizyon programları yaptı

Ardından 1989'da BRT Kanalında öğle kuşağındaki "Halk Matinesi" programının sunuculuğunu üstlenen Aykut Oray, daha sonra "Katil Kim", "Aykut Oray'la Umut", "Dikkat", "Aşkım Benim" ve "Geri Dörtlü" isimli televizyon programlarını yaptı.

Oray, hayatında dönüm noktası olacak "Katil" karakterini canlandırdığı "Bizimkiler"in yanı sıra "Ana", "Yazlıkçılar", "Oğlum Adam Olacak", "Çiçek Taksi", "Gurbetçiler" gibi birçok dizinin ana kadrosunda bulundu.

"Katil" karakteri kucağında horozla gezdiği için o dönem tavuk ve horoz yemeyen oyuncu, bu durumu yakın çevresine "Ben rol arkadaşımı yemem" sözleriyle açıkladı.

- Üniversitelerde ders verdi

Oray, "Katil" tiplemesinin çok sevilmesini bir röportajında şöyle açıklamıştı:

"İlk önce kötü adam olarak düşünülmüştü. Ama rolün gidişatı onu her şeyi kendi çıkarına yapan bir adam olmaktan çıkarıp garibanın kollayıcısı, yoksullara çaktırmadan yardım eden bir adam haline getirdi. Bizim milletimizin her zaman öyle bir insana ihtiyacı oluyor. 'Şöyle biri olsaydı' diye geçiriyorlar içlerinden. Ben o 'olsaydı'yı yakalamaya çalıştım. Onlar 'Ben olsaydım böyle yapardım, böyle söylerdim' diye düşünürken, ben tam onların düşündüklerini yaptım, söylemek istediklerini söyledim. Onlar benim ağzımda kendilerini buldular. Onlarla olan akrabalığım işte buradan geliyor. Bu düşünce tiyatrosu dediğimiz şey aslında, onların düşündüklerini önceden yaptım ben."

Birçok uzun ve kısa metraj filmin yanı sıra reklam filmlerinde de rol alan usta sanatçı, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Oyunculuk Yönetimi" üzerine dersler verdi. üzerine dersler verdi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve kulübün hem kongre hem divan üyeleri arasında yer alan 2 çocuk babası Oray, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Parti Meclisi'nde yıllarca görev aldı.

- Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Uzun süre boyunca gençliğinin geçtiği Ödemişliler Derneği Başkanlığını da üstlenen sanatçı, Muğla Köyceğiz'de "4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali"ndeyken, kaldığı otelde 11 Ağustos 2009'da ölü bulundu.

Otopsi sonucuna göre kalp krizi geçirdiği anlaşılan Oray için 13 Ağustos'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Aynı gün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılınan Aykut Oray, Çengelköy Mezarlığına defnedildi.

Aykut Oray'ın ismi daha sonra İzmir Ödemiş'te "Sanatçı Aykut Oray Sokağı"na, Köyceğiz’de de "Aykut Oray Kültür ve Sanat Evi"ne verildi.

- Rol aldığı yapımlar

"Bizimkiler", "Perihan Abla", "Gurbetçiler", "Çiçek Taksi", "Yazlıkçılar", "Bir Garip Yolcu", "Benimle Oynar mısın?", "Mezuniyet", "İyilik Kervanı", "Çorap Söküğü", "Pembe İnek", "Memur Muzaffer", "Hayal ve Gerçek", "Evimin Erkeği", "Ayak Altında", "Şarkılar Susmasın", "Janjan", "Eve Giden Yol 1914", "Davetsiz Misafir", "Uy Başuma Gelenler", "Halk Düşmanı", "Cennet Mahallesi", "Hayat Bilgisi", "Reyting Hamdi", "Şellale", "Koltuk Sevdası", "Şarkıcı", "Sevgili Ortak", "Rumuz Sev Beni", "Ana", "Bir Milyara Bir Çocuk."