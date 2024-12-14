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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu!

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:51
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        Bizim Çocuklar'ın fikstürü belli oldu!
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        A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu.

        İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

        Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:

        4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye

        7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı

        11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye

        14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan

        15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan

        18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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