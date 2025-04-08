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        Haberler Yaşam Bizans Döneminden kalma Manazan Mağaraları

        Bizans Döneminden kalma Manazan Mağaraları

        Karaman'ın Taşkale Kasabası sınırlarında bulunan Manazan Mağaraları, tamamen insan gücüyle oyulmuş beş katlı yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:29
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          Karaman’ın Taşkale Kasabası sınırlarında bulunan ve Yeşildere Vadisinin kuzeyindeki kireç taşı arazisinde yer alan Manazan Mağaraları, yüksek bir kaya kütlesinin tamamen insan gücüyle oyulmasıyla oluşturulan beş katlı yerleşim yeri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

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          İlk iki katı, hücre şeklinde birçok odacıktan oluşan yapının diğer katları; yörede sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor.

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          İlk iki katında çok sayıda mezar odası ve iki şapel bulunan yapının en üst katı olan Ölüler Meydanı galerisinde bulunan Bizans Döneminden kalma kadın cesedi, Karaman Müzesi'nde sergileniyor.

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          Güvenlik nedenlerinin yanı sıra kireç taşının ısı ve nemi dört mevsim sabit tutması sayesinde organik maddelerin bozulmasını engellemesi, mağaraların burada yapılmasının nedenleri arasında yer alıyor.

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          İşte mağaradan kareler...

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