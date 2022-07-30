"Biz bunu hak edecek ne yaptık"

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Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Sezer Eşfer, Twitter hesabından 28 Temmuz 2020 tarihinde tedavi ettiği bir hastasının onu taşla öldürmek için acil servisi bastığını paylaştı.

HASTA YAKINI SAYESİNDE KURTULDULAR

Eşfer, "Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Beni bulamayınca başka bir doktora taşı atmak için kaldırdığında, oradaki başka bir hasta yakını sayesinde yaralanmaktan, ölmekten kurtuluyoruz. Güvenlik zaafiyetini daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şu an taşı bir yerimize denk getiremediği için belki de serbest kalacak.

"YARIN GELİP YARIM KALAN İŞİNİ HALLEDEBİLİR"

Ardından Eşfer, acil servisi bastığı iddia edilen kişinin, eylemi teşebbüs olarak kaldığından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyerek, "Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir. O zaman tutuklarsınız" dedi.

"ÖLMEYİ Mİ BEKLEYECEĞİM?"

Bugün sabah saatlerinde yeni bir paylaşım yapan Eşfer, şunları söyledi: "Dün beni öldüreceğini söylerek acil servisi taşla basan adam, gözaltına alındı, 15 saat sonra serbest bırakıldı. 7 saat sonra da acil servisimize tekrar geldi. Yine alkol ya da madde etkisindeydi. Soruyorum size ben bu ülkenin doktoru olarak ne yapmalıyım, ölmeyi mi bekleyeceğim?"

"BU ŞEHİRDE GÜVENDE DEĞİLİM"

Dr. Eşfer, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ni etiketleyerek, "Bu şehirde güvende değilim, ölüm korkum var. Beni koruyabilecek misiniz?" ifadelerini kullandı.