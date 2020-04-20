"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek sürüyor

AA

Erzurum'un Oltu ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Edis, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayarak, kampanyaya destekte bulunmak istediğini aktardı.

Evine gelen ekiplere 700 lira vererek kampanya hesabına yatırılmasını sağlayan Edis, "Keşke daha fazla para verebilseydim." dedi.

Edis, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında da 300 lira daha bağış yapmak istediğini ifade ederek, kendisine desteklerinden ötürü görevlilere dua etti.

Tunceli'de de 70 yaşındaki Hasan Omur, Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'ni arayarak, söz konusu kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.

Evine gelen polis ve görevlilere 10 bin lira vererek kampanya hesabına yatırılmasını sağlayan Omur, "Kampanyaya katkıda bulunmak için 10 bin lira destek verdim. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz devletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Omur, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine de dua ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

,Erkan Erdoğan