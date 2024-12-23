"Biyonik kulak" işitme kaybı yaşayan hastalara umut oluyor

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne'ye gelen Doç. Dr. Ocak, işitme kaybı yaşayan hastalara çeşitli tedaviler uygulandığını ifade etti.

Farklı nedenlere bağlı olarak işitme kayıpları yaşanabildiğini dile getiren Ocak, "İşitme kayıplarıyla ilgili en çok gördüğümüz rahatsızlık iç kulağa bağlı sinirsel bir işitme kaybı yaşanması. Halk arasında kulaklık diye bilinen işitme cihazlarıyla belli bir noktaya kadar bunun tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ancak bazen işitme kaybı o kadar ilerliyor ki artık normal işitme cihazlarıyla kişi duyamaz hale geliyor ve cihazlar işe yaramıyor" dedi.

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Ocak, duyma yetisinin ortadan kalktığı işitme kaybı durumlarında hastalara koklear implant uygulaması yapıldığını aktardı. "BU GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR TEKNOLOJİ" Koklear implantın halk arasında "biyonik kulak" olarak adlandırıldığını anlatan Ocak, şunları kaydetti: "Bu iki parçadan oluşan bir cihaz. İç parçasını ameliyatla hastanın kulağının iç kısmındaki salyangoz dediğimiz tıpta koklea ismini verdiğimiz bölgeye yerleştiriyoruz. Ardından işlem sona erdikten birkaç hafta sonra dış parçayı odyoloji kliniklerinde yerleştirip iç ve dış parça birbiriyle bütünleştikten sonra hasta duymaya başlıyor. Bu gerçekten müthiş bir teknoloji. İnsanın beş duyusu var, kaybedilmiş bir duyunun yapay olarak yerine konulabildiği tek teknoloji olduğunu belirtebilirim."

Ocak, koklear implantın fayda sağlamadığı nadir durumlarda ise işitmenin beyindeki merkezine beyin sapı implantı yerleştirildiğini dile getirdi. İşitme kaybı yaşayanların zaman geçirmeden uzman doktora başvurması tavsiyesinde de bulunan Ocak, "Hemen hemen her işitme kaybının bir çözümü ve tedavisi vardır. Yeter ki geç kalmayalım. Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitenizi çokça yükseltecektir" diye konuştu.