Buruk mevsim! Umutlar yeni sezona

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Ege'de balıkçılar sert geçen kış nedeniyle av sezonunu buruk noktaladı.
Denizlerde 1 Eylül'de başlayan sezonun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla balıkçı tekneleri limana yanaştı.
Türkiye'de kayıtlı 18 bin civarındaki balıkçının yaklaşık 1200'ünün bulunduğu Ege'de, endüstriyel gemiler avlanmayı tamamladı.
Zorlu bir dönemi geride bırakan balıkçılar, yaklaşık 6 aylık sezonun ikinci yarısındaki hava şartlarından olumsuz etkilendi.
Bu yılın çok soğuk geçen ocak, şubat ve mart aylarında rüzgar ve su sıcaklığı gibi faktörler avcılığı yavaşlattı.
"DÖNEMSEL VE MEVSİMSEL AVCILIĞIN HAYATA GEÇMESİ LAZIM"
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, bu sezon 2022 yılının başına kadar olan dönemde, Ege, Marmara ve Karadeniz'de balıkçılar adına çok güzel bir dönem yaşandığını belirtti.
Yıl başından sonra iklim koşullarından dolayı çok sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade eden Çakan, "Mazot, köpük strafor ve işçi maliyetleri de yükselince balıkçılar sıkıntılı bir süreç yaşadı." dedi.
"AV YASAĞI TÜRLERE GÖRE BELİRLENMELİ"
Havanın düzelmeye başladığı dönemde ise av sezonu sonunun geldiğini kaydeden Çakan, şöyle dedi:
"Balıkların yumurtlama dönemi ve balıkçılığın sürdürülebilmesi göze alınarak dönemsel ve mevsimsel avcılığın hayata geçmesi lazım. Hangi türlerin ne zaman yumurtladığı, hangi türlere ne zaman av yasağı olması gerektiği belirlenmeli. Mesela bazı türler var yumurta dönemi geçiyor ama biz yasaklıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli av yasaklarını bizim ülkemizde de yapmamız lazım. Türe göre av yasağı gelmeli, dönemsel ve mevsimsel avcılık olmalı."
Sardalyanın yılda iki kere havyar döktüğüne dikkati çeken Çakan, şöyle devam etti:
"Bunun içinde şubat ayı da dahil. Biz, şubatta sardalya balığının avcılığını yapıyoruz. Ocak, şubat, mart aylarında avcılığı yasak olmalı ama havyarını attıktan sonra da avcılığının serbest olması lazım. Bugün bizde av yasağı başlıyor, aynı denizi kullandığımız Yunanistan'da avcılık var. Biz karşı taraftan hamsi, sardalya ithal edeceğiz."
İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi de olan Çakan, oda çatısı altında üniversitelerle bir çalışma grubu bulunduğunu aktararak, av sezonu ve dönemsel avcılık ile ilgili bir rapor hazırlayacaklarını, raporu ilgili Bakanlığa sunacaklarını söyledi.
Çakan, gelecek yıl için umutlu olduklarını dile getirerek, "Bu sene hava şartları avlanmamıza çok müsaade etmedi. Balıklar denizde kaldı. İnşallah seneye bunları avlarız, halkımıza da ucuz balık yediririz" dedi.
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