Bitlis'te traktör devrildi: 1 ölü
Bitlis'in Hizan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 09.10.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:01
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Yolalan beldesinden Hizan'ın Çökekyazı köyüne giden Eyüp Yalçın yönetimindeki traktör kontrolden çıkararak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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