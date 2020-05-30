Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın geçici süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Apartmanın bugün saat 20.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet edenlerin daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleriyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ise ilgili kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir.

Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."