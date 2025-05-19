BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakın bir gelecekte de bu kuraklığın devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Van Gölü Havzası'nda yaşanan bir kuraklık. Van Gölü Havzası'ndaki diğer göllerde benzer durumu görebiliriz. Van Gölü ile birlikte Arin Gölü'nde benzer bir su seviyesi alçalması görülmekte. Yine Nemrut Kalderası üzerinde, Nemrut Kalderası içerisinde yer alan göllerde bu seviyeyi görebiliriz. Özellikle Ilı gölde ve Nemrut Gölü'nde de bu seviye alçalmasını görebiliyoruz. Göl dibindeki bazı kayalıkların zeminlerin yüzeye çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki kuraklık bölgesel bir kuraklık olarak ifade edilebilir. Tüm göllerde benzer bir alçalma söz konusu. Ama özellikle Van Gölü'nde."