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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü Havzası'nda tehlike büyüyor! | Son dakika haberleri

        Van Gölü Havzası'ndaki "kuraklık" bölgeyi tehdit ediyor!

        Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden "kuraklık", Doğu Anadolu'nun güneyinde yer alan Van Gölü Havzası'nda da etkisini her geçen yıl artırıyor. Son yıllarda bölgedeki göllerin su seviyesinde düşüşler yaşanıyor. Havzanın içinde bulunduğu illerden Bitlis'in gölleri de Van Gölü'ndeki tehlike ile karşı karşıya. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "Van Gölü'nü besleyen en önemli kaynak yağış. Ama ikinci olarak da bu kaynakları ifade edebiliriz. Yağışın düşüşü ve kaynakların bir kısmının kuruması neticesinde gölü besleyen kaynaklarda bir azalma meydana geldi. Diğer göllerde benzer durumu görebiliriz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:28
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          İklim değişikliği ile birlikte Van Gölü Havzası'nda son yıllarda artan kuraklık, bölgedeki göllerin su seviyelerinde ciddi düşüşlere yol açıyor. Havzanın Bitlis genelindeki bütün gölleri de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kuraklığın bölgedeki göllere olan etkisini değerlendirdi.

        • 2

          Van Gölü başta olmak üzere Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ve Nemrut Krater göllerinde ciddi anlamda su çekilmeleri yaşanıyor.

        • 3

          Su seviyesinin düşmesiyle Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler tam anlamıyla gün yüzüne çıktı.

        • 4

          Yağışların beklentinin altında olması ve bilinçsiz tarımsal sulama ile açılan su kuyularının, Nemrut kalderasında bulunan gölü de etkilediği belirtiliyor.

        • 5

          BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, başta Van Gölü olmak üzere göllerde sürekli bir düşüşün yaşandığını ifade etti.

        • 6

          Önümüzdeki süreçte de çekilmelerin devam edeceğini sözlerine ekleyen Elmastaş, "Van Gölü Havzası'nda son yıllarda kuraklığa bağlı olarak bir düşüş yaşanmakta. Tabii Van Gölü'nün kıyılarını gezdiğimizde gözle görülebilecek şekilde bir düşüşün yaşandığını görmek mümkün. Düşüşün en önemli nedeni yağışlardan meydana gelen azalmalar. Yani yaşanan kuraklık 4-5 yıldır var. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz ve sürekli bir düşüş yaşanmakta" dedi.

        • 7

          Gölü besleyen en önemli kaynakların yağış ve tatlı su kaynakları olduğunu hatırlatan Elmastaş, "Yeraltı suları burada yine önemli bir kaynak çünkü son yıllarda Van Gölü Havzası'nın kuzeyinde, batısında özellikle Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Erciş'e doğru olan alanlarda binlerce sondaj kuyusu açılmış durumda. Yeraltı suyu tekrar tarımda kullanılmakta. Tabii plansız bir kullanım da söz konusu. Fazla su çekildiği için de bu yeraltı tablasındaki suyun bir kısmı yukarıya çekilmiş durumda" diye konuştu.

        • 8

          Prof. Elmastaş, "Yeraltı su tablasından beslenen bazı kaynaklar kuruma noktasına gelmekte. Kuruduğu için de bunlar artık gölü beslememekte. Dolayısıyla burada Van Gölü'nü besleyen en önemli kaynak yağış. Ama ikinci olarak da bu kaynakları ifade edebiliriz. Yağışın düşüşü ve kaynakların bir kısmının kuruması neticesinde gölü besleyen kaynaklarda bir azalma meydana geldi. Dolayısıyla gölde seviye alçalması bundan sonraki süreçte de devam edecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

        • 9

          BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Yakın bir gelecekte de bu kuraklığın devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Van Gölü Havzası'nda yaşanan bir kuraklık. Van Gölü Havzası'ndaki diğer göllerde benzer durumu görebiliriz. Van Gölü ile birlikte Arin Gölü'nde benzer bir su seviyesi alçalması görülmekte. Yine Nemrut Kalderası üzerinde, Nemrut Kalderası içerisinde yer alan göllerde bu seviyeyi görebiliriz. Özellikle Ilı gölde ve Nemrut Gölü'nde de bu seviye alçalmasını görebiliyoruz. Göl dibindeki bazı kayalıkların zeminlerin yüzeye çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki kuraklık bölgesel bir kuraklık olarak ifade edilebilir. Tüm göllerde benzer bir alçalma söz konusu. Ama özellikle Van Gölü'nde."

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