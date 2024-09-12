Bitkin halde bulunan zehirli koca engereği, biyolog kurtardı

Bölgedeki yaban hayatı için yaz sezonu boyunca gece-gündüz çalıştıklarını belirten Tural, "Kumsalın batı alt kısmı için bu sabah yaptığımız son arazide yumurtalarından çıkan 5 kaplumbağa yavrusunun yanı sıra denk geldiğimiz bu koca engereğe de yardımcı olduk.