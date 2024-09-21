Ancak bu protein türlerinin sağlığa faydaları değişebilir, kümes hayvanları gibi “yağsız etler” demir ve çinko gibi daha fazla besin sağlarken, balık daha kalp dostu omega 3 yağ asitleri sağlar.

Yumurtayı da unutmamak gerekir. Harvard Health Publishing, onların da “tam bir protein kaynağı” olduğunu söylüyor. Ons başına altı gram protein içerirler.