ABD Senatosunda Ron Wyden, Cynthia Lummis ve Pat Toomey, madencilerin, node’ların, yazılım geliştiricilerin ve sektördeki diğer katılımcıların kripto para vergi hükümlerinden muaf olmasını önerdi. Bilindiği üzere dünyada kripto para piyasasına ilgi artınca Türkiye de dahil olmak üzere, İngiltere ve Çin ülkelerinde bazı yasal düzenlemeler yapmıştı.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin bugün yüzde 6’dan fazla yükselerek mayıs ayından beri ilk kez 43 bin doların üstüne çıktı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin mesajlarıyla artan risk iştahı ve büyük şirketlerden gelen olumlu haber akışını arkasına alan Bitcoin, bugün 43 bin 930 dolara kadar ulaştı.

BTC, 19 Mayıs’tan beri hiç bu seviyenin üstünde bulunmamıştı.

Bridgewater Associates Kurucusu Ray Dalio'nun Bitcoini bir nevi dijital altın olarak tanımlaması sonrası kripto para piyasasında yükseliş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşınırken, 17 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviye olan 43.392 doları gören Bitcoin 43.000 dolar seviyesinde dengelendi.