Son dakika haberi: Bitcoin kritik seviyenin altında, Ethereum çakıldı! 24 Ocak Bitcoin neden düşüyor? BTC, Ethereum, Tether, Dogecoin ve XRP ne kadar, kaç TL/dolar oldu?

Son dakika haberleri... Geçen perşembe Bitcoin'in 43.000 doların üzerine çıkmasının ardından başlayan satış dalgası bugün de sert bir şekilde devam etti.

Bitcoin bugün gün içerisinde psikolojik destek seviyesi olarak görülen 35.000 doların altına gerileyerek 33.200 dolara kadar düştü, ardından TSİ 15.15 itibarıyla 33.700 doları aştı. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 5.2 değer kaybetti. Bitcoin 2022'de şu ana kadar yatırımcısına yüzde 30 kaybettirdi.

ETHEREUM ÇAKILDI

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum'da ise çok daha sert bir gerileme yaşandı. Son 24 saatte Ethereum yüzde 10 değer kaybederek 2.240 dolara geriledi. Binance Coin de benzer şekilde yüzde 9.5 düşerken Cardano'daki (ADA) gerileme yüzde 11'i buldu.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 96'sı dolar bazında değer kaybına imza attı.

Geçen hafta ABD'de artan tahvil faizleriyle beraber kripto para piyasasında düşüş başlamış, Rusya Merkez Bankası'ndan gelen tüm kripto para faaliyetlerinin yasaklanması önerisiyle de satışlar hızlanmıştı.

ENERJİ FİYATLARI MADENCİLERİ ZORLUYOR

Analistler bunun yanında küresel olarak artan enerji fiyatlarının da kripto para madencilerini zorladığını ve bunun fiyatlara olumsuz yansıdığını bildirdi. Bunun yanında Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler güçlü bir şekilde piyasanın yönünü belirliyor.

Son olarak bugün Goldman Sachs Goldman Sachs, Fed'in bu yıl dört faiz artırımı yapacağını öngördüğünü belirtti. Bilanço küçültülmesine yönelik açıklamanın da Temmuz ayında gelebileceğini öngördü.

UKRAYNA GERİLİMİ

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale olasılığı ve bu sebeple Rusya ile başta ABD olmak üzere Batı bloku arasında artan gerilim de risk iştahını düşüren önemli bir risk olarak öne çıkıyor.

Analistler Fed'in yılın ilk toplantısının ardından çarşamba günü yapacağı açıklamanın kısa vadede kripto paraların seyrini belirleyeceğini vurguluyor.