Elon Musk'ın Tesla'nın, madencilerin temiz enerji kullanması durumunda Bitcoin'le yeniden satış yapmaya başlayacağını ve elindeki Bitcoinlerin sadece yüzde 10'unu sattığını açıklaması kripto para piyasasında yükselişe yol açtı.

Musk'ın açıklaması öncesi 34.000-35.000 dolar aralığında seyreden Bitcoin dün, zaman zaman 40.000 doları test etti. Ancak buradan gelen satışlarla söz konusu seviyeyi tam kıramamıştı.

Dün gece itibarıyla ise özellikle Asya'da başlayan alımlarla 40.000 dolar aşıldı. 40.950 dolara kadar yükselen Bitcoin sabaha karşı yeniden 39.700 dolara geriledi.

TSİ 11.15 itibarıyla Bitcoin 40.350 dolara çıktı. 11.55'te ise 39.730 dolara geriledi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1 değer kazanırken, Ethereum yüzde 3 yükselişle 2.620 doları gördü. Binance Coin yüzde 2.5 yükselirken Dogecoin yüzde 0.4 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan 82'si dolar bazında son 24 saatte değer kazandı.