Salon: Buesa Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya), Amit Balak (İsrail)

Bitci Baskonia: Baldwin 20, Peters 5, Costello 10, Fontecchio 15, Giedraitis 10, Enoch 7, Sedekerskis 3, Kurucs 3, Marinkovic 3, Raieste 11, Granger

Anadolu Efes: Pleiss 4, Micic 23, Bryant 5, Beaubois 5, Moerman 4, Larkin 21, Dunston, Singleton 8, Petrusev 4, Anderson, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 22-24

Devre: 36-43

3. Periyot: 62-58