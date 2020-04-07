Bisküvi topları nasıl yapılır? Sunum açısından şık bir görüntüye sahip olan bisküvili topla insanda yedikçe yemeğe isteği uyandırıyor. Hazırlaması pratik, bekleme süresi birazcık uzun. Yumuşacık bir harç hazırlayıp yuvarlak şekiller verip istediğimiz gibi süsleyip servis ediyoruz.

Bisküvi Topları Malzemeler:

1,5 paket bisküvi

Yarım paket margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Hindistan cevizi

Dövülmüş fındık ya da ceviz

Bisküvi Topları Yapılışı:

Bisküvileri rondodan çekerek un kıvamına getirin. Rondonuz yoksa elinizle ufalamanız gerekecek bu işlemde biraz elinizi acıtabilir.

Un haline gelmiş olan bisküvileri bir kaba içerisine alın.

Kabın içine kakao, ceviz, süt, margarin ve pudra şekerini ilave edip yoğurun.

Hamur özdeşince parçalar kopararak yuvarlak hale getirin. Hindistan cevizinin içerisine bulayın.

Bir tepsiye dizip üzerlerine kürdan saplayın.

Buzdolabında 1 saat kadar bekletip. Servis esnasında dilerseniz çikolata sosu döküp sunabilirsiniz.