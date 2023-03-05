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Bursa'da bisikletli çocuk, kamyonetin altında can verdi

Bursa'da sokakta bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, dar sokakta feci bir kazanın kurbanı oldu. Ara sokaktan çıkıp kamyonetle karşılaşan çocuk, bir anda dengesini kaybetti. Kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kamyonetin yoluna devam ettiği feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 05.03.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Bisikletli çocuk, kamyonet kurbanı oldu
Bisikletli çocuk, kamyonet kurbanı oldu
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İHA

Bursa'da, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü., sokak üzerinden geçen kamyonet geçtiği esnada dengesini kaybetti.

Kamyonetin altında düşen B.Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğu fark etmeyerek yoluna devam eden sürücü ise, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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