Bisikletle duvara çarpan çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te Umut Aslancı, Afetevleri Mahallesinde kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarptı.

Çarpma sonucu bisikletten düşen Aslancı, başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.