Festivalin dün düzenlenen açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk ile Türkiye'nin 25 şehrinden 350 bisikletli katıldı.