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        Bisiklet tutkunları 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde buluştu

        Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde bir araya geldi. Kocaeli'nin, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tanıtılması ve turizmin dört mevsime yayılmasını amaçlayan festival, 15 Eylül'de düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:56
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          Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde 350 bisikletli Kandıra ilçesinde bir araya geldi.

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          Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Valilik, Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu paydaşlığında düzenlenen festival, Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla tanınan Kandıra ilçesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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          Festivalin dün düzenlenen açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile Almanya, Bulgaristan ve Arnavutluk ile Türkiye'nin 25 şehrinden 350 bisikletli katıldı.

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          Kerpe Ömerağzı kamp alanındaki çadır ve karavanlarda konaklayan bisiklet tutkunlarının, ilk rotası Kerpe Kartalkayalar oldu.

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          Gün batımı sürüşüne katılan bisikletliler, Kerpe halkının ve tatilcilerin alkışları eşliğinde sürüş gerçekleştirdi.

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          Festivalde bugün yönünü Cebeci-Babalı rotasına çeviren bisikletliler, Filistinli çocuklar için pedal çevirdi. Filistin'de yaşanan zulme karşı tek ses olan bisikletseverler, Filistinli çocukları temsilen bisiklet gidonlarına rüzgar gülü taktı.

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          Festival kapsamında yarın Kerpe-Sarısu-Kandıra merkez-Akçakoca Anıt Mezarı sürüşü gerçekleştirilecek.

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          Kocaeli'nin, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tanıtılması ve turizmin dört mevsime yayılmasını amaçlayan festival, 15 Eylül'de düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

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