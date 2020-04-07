Bişi (Pişi) nasıl yapılır?

Bişi nasıl yapılır? Bulutlar gibi kabarık görüntüsüyle az yağ çekmesiyle ve hızlı pratik bir hamur işi olan bişinin iki önemli detayı var. Hamurun yumuşak olması için tam olarak mayalandırılması gerekir. Diğer nokta ise yağ tamamen kızmış olmalıdır ki pişiyi içine attığımızda yağı çekmesin.

Bişi (Pişi) Malzemeler:

3 su bardağı un

1 çorba kaşığı kuru maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

Sıvı yağ

Bişi Yapılışı:

Ilık suyun içinde mayayı eritelim.

Un ve tuzu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim. Tarif listesinde yazandan fazla un koyarsanız sert bir hamur elde etme riskiniz yüksek bundan dolayı dikkat edelim.

Yoğurduğumuz hamurun üzerine nemli bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmasını bekleyelim.

Hazır olan hamurumuzdan parçalar kopararak düz bir zemin üzerinde elimizi biraz yağlayıp hamuru orta büyüklükte açalım.

Şekil verirken orta kısmında delik açarsanız orta kısmın iyi pişip hamur kalmamasını sağlayacaktır.

Kızgın yağ içerisinde iki tarafı da altın sarısı olana kadar pişirelim.

Peçete serdiğimiz tabağın üzerine alarak servis edelim.