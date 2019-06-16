Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, gece saatlerde, müteahhit Çelebi Aydas (47),kendisine ait 3 katlı villada, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile alkol aldıktan sonra yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra Aydas, alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile sırtından vuruldu. Şüpheli kaçarken, eve gelen yakınları Aydas'ı yatağında kanlar içinde hareketsiz buldu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Aydas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydas'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Çelebi Aydas'ı öldüren kişinin kimliğini tespit edip, evine baskın düzenledi.

ELBİSESİNDE KAN İZİ BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan izleri olan elbiseler bulundu. Polis ekipleri elbiselerin üzerindeki kan izlerinden incelenmek üzere numune aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.