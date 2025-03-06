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        Birliğe katıldılar

        Lvbel C5, BLOK3, Motive, Çakal, Sefo, Semicenk, UZI ve Mela Bede, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:46
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        Bu yıl 25'inci yılını kutlayan, Ferhat Göçer başkanlığındaki Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), dijital dünyanın devleriyle beraber hak mücadelesine devam ediyor. Milyonlarca dinleme sayılarıyla en geniş dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcılar Lvbel C5, BLOK3, Motive, Çakal, Sefo, Semicenk, UZI ve Mela Bedel MSG’ye katıldı.

        LvbelC5

        MÜZİK DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

        Dijital çağın sunduğu imkanlarla hızla dönüşen günümüz müzik endüstrisi, bugüne kadar görülmemiş en hızlı ve etkileyici çağını yaşıyor. Dijital müzik platformlarının etkisiyle sanatçılar artık daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşabiliyor, müzik sektörü küreselleşiyor. Spotify verilerine göre, BLOK3 6,5 milyon, Semicenk 6,4 milyon, Lvbel C5 5,6 milyon, UZI 4,7 milyon, Çakal 3,3 milyon, Motive 2,9 milyon, Mela Bedel 2,4 milyon, Sefo ise 2 milyon aylık dinleyici sayılarına ulaştılar. Müzik dünyasına yön veren bu yeni isimlerden Semicenk, Lvbel C5, BLOK3 dijital dünyada dinleyici sayılarına göre liderlik yarışındalar. Müzikseverlerin büyük ilgisini toplayan tüm bu yeni starlar, dijital müzik dünyasını domine etmeye devam ediyor.

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        FERHAT GÖÇER: MÜZİK DÜNYASINDA 5. YENİLER DÖNEMİ

        Dillerden düşmeyen hit parçalarıyla listelerin ilk sıralarında yer alan sanatçıların MSG’yi tercih etmesiyle ilgili, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer görüşlerini paylaştı: “Müzik dünyasında yeni bir döneme girdik. Erol Büyükburç’lar, Tanju Okan’lar, Sezen Aksu’lar ve Tarkan’lardan sonra her dönem gibi yaşadığımız bu dönem de kendi starlarını yarattı. Edebiyatımızdaki ‘Yeniciler Hareketi’ gibi, müzik dünyası şu an ‘5. Yeniler Dönemi’ni yaşıyor. Şu an ülkemizde en geniş dinleyici kitlesine sahip Lvbel C5, BLOK3, Motive, Çakal, Sefo, Semicenk, UZI ve Mela Bedel gibi yeni dijital dünyanın starları telif haklarını MSG’ye emanet ettiler. Üreten genç neslin tercihi olmanın verdiği güçle, dijital çağın hızına ayak uydurarak büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

        Ferhat Göçer

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        DİJİTAL MÜZİK DÜNYASININ DEVLERİYLE ZİRVEYE

        MSG, ulusal ve uluslararası alanda, Avrupa’nın devi GEMA ile yapılan iş birliği ile telif haklarının korunmasına yönelik şeffaf ve güvenilir bir yapı sunduğunu gözler önüne serdi. MSG, 70 milyon USD’ye dayanan telif sektörünü daha da büyütmeyi planlıyor. Türkiye’de dijital müzik alanında liderliği elinde bulunduran MSG, önümüzdeki 5 yılda Avrupa’nın en güçlü 5 meslek birliği arasına girmeyi hedefliyor.

        Yeni dönemde, geliştirdiği Yeni Avans Modeli, Özel Sağlık Sigortası, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Poliçeleriyle sanatçılar için koruma kalkanı oluşturan MSG, tüm üreten eser sahiplerini üye olmaya davet ediyor.

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        #Lvbel C5
        #Blok3
        #Çakal

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