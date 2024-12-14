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        Haberler Gündem Güncel Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı 2 ay ertelendi | Son dakika haberleri

        Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı 2 ay ertelendi

        Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 01:30 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:31
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        Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grev kararı 2 ay ertelendi
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        Birleşik Metal-İş Sendikası'ndaki grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararda, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi Anonim Şirketine ait, İstanbul'un Kartal, Ümraniye, Tuzla ilçesindeki ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki, Grid Solutions Enerji Endüstrisi Anonim Şirketine ait, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, İzmir'in Çiğli ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki, Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki iş yerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

        Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #Son dakika haberler
        #birleşik metal-iş sendikası
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