"TİYATRO SAHNESİNDE OLMAYA BENZER BİR HİSTİ"

Birkan Sokullu, "Profesyonel bir sporcu olma kararı çok büyük bir şey, o yaşta karar verebilmek zor olmadı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Aslında küçükken tercihlerine ailenin katkısı oluyor ve seçimlerini etkiliyor. Benim de babam basketbolu çok severdi. Esasen Boşnak bir ailenin çocuğu olduğum için bizim ailede çok sporcu vardı ve genelde herkes bir spor branşına yönelirdi. Benim o kadar çok bir ilgim yoktu ama bir gün babam beni çok iyi bir organizasyonun olduğu basketbol seçmelerine götürdü ve bir anda o salonda olma hali, tüm o ışıklar, adrenalinle belki de o an tiyatro sahnesinde olmaya benzer bir histi ve ben orada kaldım. Çıkamadım o anın hissinden ve kaldım basketbolda. Elbette baskılı bir spordu 'Dün yok, yarın daha iyisi olacak' anlayışında bir spordu ama bu beni çok fazla geliştirdi. Çünkü basketbol bir zeka oyunudur.