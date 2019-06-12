Birkaç kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte birkaç kelimesinin yazım şekli

BİRKAÇ MI, BİR KAÇ MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda birkaç kelimesi bitişik yazıldığını görüyoruz. Sıfat olan birkaç, çok olmayan, az sayıda az anlamına gelmektedir.