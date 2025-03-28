Birecik'te toplu iş sözleşmesi

Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme ile işçilerin yevmiyelerine yüzde 37, maaşlarına ise toplamda yüzde 23 zam yapıldı, yapılan zamlarla birlikte kadrolu işçilerin maaşları ortalama 53 bin lira oldu.

REKLAM advertisement1

Belediye Başkanı Mehmet Begit, imza törenindeki konuşmasında, çalışanların emeğine önem verdiklerini ifade ederek, "Belediyemizin imkanları doğrultusunda her zaman emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İşçilerin alın terinin hakkını en iyi koşullarda vermek için çabamız sürecek" dedi.

İşçiler ise yapılan zammı büyük bir memnuniyetle karşılayarak, Belediye Başkanı Begit'e teşekkür etti.