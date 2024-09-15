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        Haberler Objektife Takılanlar Birce Akalay'ın 'evlilik' sessizliği - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın 'evlilik' sessizliği

        Birce Akalay'ın bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile evleneceği ileri sürülmüştü. Bebek'te görüntülenen Akalay, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Başka zaman konuşuruz" yanıtını vermekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:10
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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, köpeği Cipsy ile Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

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          Birce Akalay, bir süre çimlere uzanıp güneşli havanın keyfini çıkardı.

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          Ünlü oyuncu, daha sonra köpeği Cipsy ile oyunlar oynadı.

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          'EVLİLİK' İDDİALARI

          Öte yandan bir süredir Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay'ın sevgilisinden evlilik teklifi aldığı ve ikilinin birlikteliklerini resmileştireceği ileri sürülmüştü.

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          "BAŞKA BİR YERDE KONUŞURUZ"

          Birce Akalay, gazetecilerin Hakan Kurtaş ile evleneceği yönündeki soruları yanıtsız bırakıp, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar dinleniyorum burada hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım da biraz dinlenmek istiyorum. Başka zaman başka bir yerde konuşuruz olur mu?

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