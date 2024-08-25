Birce Akalay'ın aile teknesi

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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yazı çalışarak geçiren Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile yaptığı kısa tatil sonrası rotayı baba evine çevirdi.

Dün ailesiyle beraber denize açılan oyuncu ve ailesinin keyifli anları böyle görüntülendi.

Birce Akalay anne ve babası için sosyal medya paylaşımında; "Filantam, güvercinim’ diye yazdı. Birce Akalay’ın fit hali ise dikkat çekti. REKLAM