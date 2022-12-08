"HİÇ ETİK BULMUYORUM!"



Birce Akalay'a "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir" düşüncesi de sorulmuştu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:



Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.