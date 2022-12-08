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Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere! - Magazin haberleri

Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere!

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol hakkında sık sık aşk iddiası ortaya atılıyor. İkili söylentileri yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla dedikoduları alevlendiriyor. Akalay'ın paylaştığı son fotoğraf yine akıllarda soru işareti bıraktı

Giriş: 08.12.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dönemde haklarında çıkan aşk söylentileriyle gündeme gelen Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, bu dedikoduları yeniden alevlendirdi. Daha önce iki projede rol arkadaşı olan Akalay ve Çelikkol sık sık birlikte tatile çıkması aşk söylentilerine de beraberinde getiriyor. İkili bu iddiaları yalanlasa da yaptıkları paylaşımlarla akıllarda soru işareti bırakıyor.

  • "İBRAHİM CANIM DOSTUM"

    Akalay, geçtiğimiz ağustos ayında meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine, "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.

  • "SEVDİM SENİ BİR KERE"

    Ancak Birce Akalay, son paylaşımıyla yine merak uyandırdı. İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da ekledi. Bu paylaşım yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

  • "HİÇ ETİK BULMUYORUM!"

    Birce Akalay'a "İyi arkadaşlıklar aşka dönüşebilir" düşüncesi de sorulmuştu. Oyuncu konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

    Tabii ki hayatta böyle şeyler olur. Hiçbir şey imkansız değil. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. İnsanların bunu kendilerine malzeme edip kötü niyetli kullandığını düşünüyorum ve hiç etik bulmuyorum. Ailece görüşüyoruz, birlikte tatil yapıyoruz. Birtakım söylemlere şahit olduğumda da sinirleniyorum. Gerçekten kötü niyetli buluyorum. Evet, böyle hayranlar var, yakıştıran eden görüyoruz sosyal medyada. Onları çok safiyane buluyorum. Ama bazıları bunu kasti yapıyor. Bu da bana tatsız geliyor.

  • "HAYATIMDA HİÇ KİMSE YOK"

    Akalay, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Hayatımda hiç kimse yok. Gayet iyi, mutluyum şu anda. İşimde fazlasıyla uğraşıyorum. Biraz böyle bir odakta iyiyim şu an ama bir gün bir şey olursa siz de görüyorsunuz ben de çok saklamıyorum zaten." yanıtını vermişti.

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