        Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a: İyi ki doğdun canım sevgilim - Magazin haberleri

        Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a: İyi ki doğdun canım sevgilim

        Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın 37'nci yaş gününü sosyal medyada paylaştığı romantik mesaj ve fotoğraflarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:00 Güncelleme: 07.09.2025 - 09:00
        "İyi ki doğdun canım sevgilim"
        Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

        Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’ın 37’nci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

        Birce Akalay, romantik sözlerine eşlik eden karelere yer verdi.

        Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" ifadelerini kullandı.

        Akalay’ın bu paylaşımın ardından takipçileri, Hakan Kurtaş için kutlama mesajları gönderdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #hakan kurtaş
        #birce akalay

