Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a: İyi ki doğdun canım sevgilim

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Hakan Kurtaş ile Birce Akalay, bu kez sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

REKLAM advertisement1

Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’ın 37’nci yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Birce Akalay, romantik sözlerine eşlik eden karelere yer verdi.

REKLAM

Ünlü oyuncu, paylaşımında, "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" ifadelerini kullandı.

Akalay’ın bu paylaşımın ardından takipçileri, Hakan Kurtaş için kutlama mesajları gönderdi.

Fotoğraflar: Instagram