Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Etiler'de aracına binerken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsten korunmak adına maskesini takan Akalay'ın bu kez tedbir almadığı görüldü.

Maskesini elinde taşıyan Akalay, "Aracım geldi, gitmek zorundayım" dedikten sonra hızla oradan ayrıldı.