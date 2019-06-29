29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan cevizli smoothie tarifi
Dört beş adet çileği, beş alt adet ahududuyu, yarım su bardağı sütü ve bir yemek kaşığı tepeleme Hindistan cevizini blender ya da mutfak robotuna atıp iyice karıştırın. Dilerseniz inek sütü yerine Hindistan cevizi sütü de tercih edebilirsiniz. Hindistan cevizli smoothie'niz hazır.
Yulaflı muzlu smoothie
Bir bardağı saatlerce tok kalmanıza sebep olacak smoothie tarifi için iki yemek kaşığı yulafı, yarım su bardağı sütü ve bir adet olgun muzu mutfak robotunda karıştırın. Soğuk soğuk tüketin.
Avokadolu smoothie tarifi
Toplamda 280 kaloriye sahip avokadolu smoothie, günlük lif ihtiyacınızın %10'unu, B6 vitaminin %39'unu, demirin %34'ünü karşılıyor. Bir adet olgun avokadoyu ikiye ayırıp, çekirdeğini çıkarttıktan sonra kalan kısmını küp küp doğrayın. İyice yıkadığınız yeşil elmaları dört eşit parçaya bölün ve ihtiyacınız olan taze nane yapraklarını ayıklayın. Az yağlı süt, avokado küpleri, nane yaprakları, iki yemek kaşığı yoğurt, bal ve yeşil elma parçalarını blenderdan geçirerek servise hazırlayın.
Keten tohumlu smoothie tarifi
Sağlıklı ve enerji veren keten tohumlu smoothie tarifi herkesin ihtiyacı! Bir muzu soyup dilimledikten sonra, bir buçuk su bardağı laktozsuz sütü blendera alın. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı keten tohumu, bir tutam toz zencefil ve tarçın ekledikten sonra iyice blenderdan geçirin.
Muzlu - hurmalı smoothie tarifi
Canınız tatlı istiyor ama yiyemiyor musunuz? İşte, hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak muzlu hurmalı smoothie tarifi... Çekirdeklerini çıkardığınız üç adet hurmayı doğrayın ve yarım muz dilimleyin. İki adet cevizi küçük parçalar haline getirdikten sonra 200 ml az yağlı süt, 10 gr yulaf kepeği, muz, hurma ve ceviz parçalarını blenderdan geçirip, tüketin.
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