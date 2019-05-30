31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ayrana benzeyen, fermente bir ürün olan ve Rusça'da "keyif veren" anlamına gelen kefirin bilinen birçok faydası var. Kolesterolü düşüren, kalp, böbrek taşı, mantar, ülser, sedef ve egzama gibi rahatsızlıkları gideren, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin özellikle Kafkas bölgesinde çok tüketildiğini belirten Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, "Tam bir şifa kaynağı" dedi.
Özcan, probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel stres faktörlerine karşı son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle kefirin faydalarından daha çok yararlanmak için ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanılmamalı" uyarısında bulundu. Özcan, kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da farklılık arayanlar için 5 lezzetli tarif de verdi:
ÇİLEKLİ NANELİ KEFİR SMOOTHİE
Malzemeler
200 ml ev yapımı kefir
7 – 8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Üzeri için öğütülmüş keten tohumu
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı
Çilekleri, balı ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsiniz.
SALATALIKLI KEFİR
Malzemeler
300 ml ev yapımı kefir
1 adet salatalık
Yarım şişe maden suyu
Üzerine taze nane
Kaya tuzu
Pul biber
Hazırlanışı
Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştırıyoruz. Taze nane ile üzerini süsleyebilirsiniz.
MUZLU KAKAOLU CHİA KEFİR PUDİNG
Malzemeler
1 adet olgun muz
1 çay kaşığı kakao
1 su bardağı (250 ml) kefir
3 yemek kaşığı Chia
Hazırlanışı
Muz, kakao ve kefiri karıştırdıktan sonra kapaklı bir kaba alıp içerisine 3 yemek kaşığı Chia tohumu ekliyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-5 saat buzdolabında bekletiyoruz.
KAHVALTILIK KEFİR
Malzemeler
1 su bardağı kefir
4 yemek kaşığı şekersiz yulaf gevreği
Elma
Tarçın
Kuş üzümü
Ceviz
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı vanilya
Hazırlanışı
Kefir, elma, ceviz, Hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırpıyoruz. Yulaf gevreği ile karıştırıp elma, kuş üzümü ve tarçınla süslüyoruz.
ÇÖREKOTLU, ZERDEÇALLI KEFİR
Malzemeler
Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir
Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu
1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
Yarım çay kaşığı karabiber
Kaya tuzu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri karıştırıyoruz.
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