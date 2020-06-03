"O ROLDE PARTNERİMİN OLMASINI İSTERDİM"

Engin ile tanışmıyoruz ama tanışmak isterdim, aynı projede oynamak isterdim. Hem gerçekte nasıl bir insan olduğunu tanımak isterdim, hem de rolde partnerimin olmasını isterdim. Onunla güzel bir şey ortaya çıkartmak isterdim.