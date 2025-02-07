Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncu kadrosu: Bir Zamanlar İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni sezon dizilerinden olan Bir Zamanlar İstanbul, ekran macerasına başlıyor. Bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizi, 90'ların İstanbul'unda adalet arayışındaki iki gencin mücadelesini anlatıyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri hakkında detaylar...
- 1
TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Metin Günay ve Volkan Keskin’in oturduğu oturduğu Bir Zamanlar İstanbul oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yapım, izleyiciyi 90’lı yılların İstanbul’una götürecek. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’u başrolde buluşturan dizi, adalet arayışında bir gencin mücadelesini ekrana taşıyacak. Peki; Bir Zamanlar İstanbul konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
- 2
BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
90’lar İstanbul’unu yeniden inşa eden TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un yayın tarihi belli oldu.
Proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait olan Bir Zamanlar İstanbul dizisi, 7 Şubat Cuma akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizinin tanıtımları, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle dikkat çekmişti.
- 3
BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ve A. Kadir İlter’in kaleme aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, 90’ların karanlık atmosferinde geçen, adalet arayışıyla yolları kesişen Ali ve Seher’in hikâyesini anlatıyor.
Üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bu iki genç, bir münazara sırasında tanışır ve kısa sürede aşk ile adaletin iç içe geçtiği bir mücadeleye girişir.
İstanbul’un suç dünyasına karşı Köroğlu gibi dimdik duran Ali ve Seher, güçlünün değil haklının kazanması için savaşacaktır.
Her adımlarında karşılarına çıkan engeller, onları İstanbul’un yeraltı dünyasında daha da güçlü bir ikiliye dönüştürür.
-
- 4
BİR ZAMAN İSTANBUL OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Metin Günay ve Volkan Keskin’in oturduğu Bir Zamanlar İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda;
Cihangir Ceyhan (Ali Tuna), Alina Boz (Seher Nazar), Hüseyin Avni Danyal (Çetin Nazar), Didem Balçın (Fidan Atik), Şebnem Dönmez (Nermin Sencer), Kaan Taşaner (Gökhan Atik), Deniz Celiloğlu (Emin Tuna), Özge Özder (Jale Nazar), Ümit Kantarcılar (Ogün), İpek Karapınar (Özlem Tuna), Murat Daltaban (Kenan Sencer), Nihal Koldaş (Serpil Tuna), Mirza Bahattin Doğan (Külhan) ve Serdar Özer (Celal) gibi isimler yer alıyor.
- 5
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin diğer oyuncuları ise Gurur Çiçekoğlu (Pusat), Burak Alp Yenilmez (Ömürhan), Atakan Yarımdünya (Demir), Ahmet Kılıç (Jöntürk), Başaran Yavuz (İstifacı Metin), Tezhan Tezcan (Salih), Muhammet Emre Kaya (Hüseyin Amir), Can Kulan (İsot Bekir), Ekrem Düzgünoğlu (Deli Ozan), Selin Genç (Elif), Nazlı Çetin (Tülay), İrem Tuncer (Gökçe), Derviş Tezcan (Merdan), Poyraz Güven (Arda), Muhammet Mert Güzeloğlu (Selim), Ela Şafak (Hülya Atik), Atahan Bülent Çatalbaş (Ilgaz Atik), Ayaz Çoban (Çocuk Ali), Atılgan Gümüş (Vedat Tuna) ve Ahmet Erkut (İlyas Usta).
- 6
BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin çekimleri İstanbul’un Balat, Fatih, Sultanahmet ve Beyoğlu gibi tarihi semtlerinde yapıldığı belirtiliyor.
Dizinin bazı sahneleri ise dönemin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtmak için özel olarak tasarlanmış setlerde çekiliyor.
-
- 7
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 1. BÖLÜM KONUSU
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti...
- 8
Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.
- 9