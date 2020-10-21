Bir Zamanlar Çukurova her perşembe ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki 23 Ekim günü yayınlanacak 69. yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanını izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI!