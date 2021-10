Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezonuna beş hafta önce başlamıştı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Ali Rahmet Fekeli karakterinin cenazesinin görüntülenmesi sonrası İzleyiciler 'Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?' Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından olan Kerem Alışık diziye veda ediyor. Ünlü oyuncu Alışık sosyal medya hesabından Fekeli karakterine veda yazısı paylaştı.

Alışık paylaşımında "Ah be Ali Rahmet Fekeli ..

Ben sana nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Bu defalık affet beni olur mu..?

Çünkü sana veda etmek bir veda dan daha fazlası ..

Sanki İnsanın çocukluğunun geçtiği evden taşınması…

Hoşçakal Fekeli...

Seninle tanışmam hayatımın en güzel yıllarını yaşamama sebep oldu...

Ama sen iyi bilirsin güzel yıllar çabuk geçer içimiz hep hoşçakal ülkesi...

Nede olsa her ali Ali Rahmet Fekeli'de bir Kerem Alışık, her Kerem Alışık'ta bir Ali Rahmet Fekeli var.

Yarın akşam görüşmek üzere..." sözlerine yer verdi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA FEKELİ ÖLÜYOR MU?

Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor.

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli’nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay’ın üstlendiği Dansöz’dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı’dır.

Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Felekeli karekterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.