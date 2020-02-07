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Bir Zamanlar Çukurova 54. son bölümü bu akşam yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'da yine heyecan doruktaydı. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizi ile ilgili detaylar haberimizde...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Onlara yaptıklarının bedelini teker teker ödeteceğim!"
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. SON BÖLÜM
YAMANLARIN BÜYÜK SIRRI FEKELİ’NİN KALBİNE AĞIR GELDİ!
Hünkar‘ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli’yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.
— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) February 6, 2020
YILMAZ, HÜNKAR’IN ZİYARETİNİ ÖĞRENİNCE DELİRİR!
Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır! Fekeli’nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz’ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz’ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar’dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan’ın Demir’e yaptığı ziyareti öğrenir.
ÜZÜM KIZ İLE MÜŞTEMİLATA NEŞE GELMİŞTİR!
Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur’un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye’ye “Saniye Anne” demeye başlar. Haminne‘nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır.
MÜJGAN BU KEZ ELİNDE DELİL İLE KAPIYA DAYANIYOR!
Demir’in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz’ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur. Demir Yaman daha önce kendisine inanmamış olsa da, bir kez daha karşısına çıkmakta da bir beis görmez!
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