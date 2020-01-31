HABERTURK.COM

Trabzon'da düzenlediği sahte belgelerle işe giren kişi ihbar üzerine yakalandı ve hakkında iki suçtan dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki A.R.T.'nin, sahte belgelerle işe giriş yaptığı yönünde ihbar yapıldı. Hemen harekete geçen DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, A.R.T. adlı kişinin belgelerinin gerçek olup olmadığını sordu. MEB tarafından yapılan inceleme sonucu meslek lisesi diploması ve ustalık belgesinin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, A.R.T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'LİSEYİ DIŞARIDAN BİTİRDİM'

Yapılan suç duyurusu üzerine jandarma tarafından ifadesi alınan 4 çocuk babası A.R.T., liseyi dışarıdan bitirdiğini belirterek, sahte belge düzenlemediğini ve kurumdaki görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Bir yıl önce bakımcı olarak DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladığı belirlenen A.R.T. hakkında yapılan soruşturma tamamlandı.

İKİ SUÇTAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçlarından A.R.T. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede A.R.T.'nin 4 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasını talep edildi.