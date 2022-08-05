'Bir Yaz Gecesi Festivali' devam ediyor

Boğaz’ın kıyısında yıldızların altında film keyfi yaşatan Bir Yaz Gecesi Festivali’nin altıncısı devam ediyor. Festivalde Ağustos ayında sinemaseverler canlı müzik eşliğinde Oscar ödüllü müzisyen Henry Mancini’nin müziklerini bestelediği 'The Party', 'Breakfast at Tiffany’s' gibi klasikleri izleyebilecekler.
İstanbulluları Beykoz Kundura’nın tarihi atmosferi ve Boğaz’ın kıyısında yıldızların altında karşılayan Bir Yaz Gecesi Festivali’nin altıncısı devam ediyor. 60’lardan restore klasikler ve canlı müzik eşliğinde sessiz film programının yanı sıra, alternatif sahnelerin özgün grupları Hedonutopia ve The Away Days’i ağırlayavak olan festival Ağustos ayında da hafta sonu sinema keyfi sunuyor.
Film ve müziğin uyumlu birlikteliğinden ilhamla hazırlanan Restore Klasikler programı bu yıl, Oscar ve Grammy ödüllü müzisyen Henry Mancini’ye odaklanıyor ve usta bestecinin müziklerini yaptığı “The Pink Panther / Pembe Panter”, “A Shot in the Dark / Karanlıkta Bir Çığlık”, “Breakfast at Tiffany’s / Tiffany’de Kahvaltı” ve “The Party / Tatlı Budala”yı restore edilmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşturuyor. Festivalin canlı müzik eşliğinde sessiz film programında ise, İzlandalı elektronik ve deneysel pop grubu Múm, Türkçe saykedelik müziğin öncüleri BaBa ZuLa ve usta saksafoncu Korhan Futacı, sessiz film klasiklerine özel hazırladıkları müziklerle perdenin önünde olacaklar.
Sessiz filmlere ses olacaklar
Festivalin sıkı takipçiler yaratmış canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimleri bu yıl da usta müzisyenleri perdenin önünde ağırlayacak. İzlandalı elektronik ve deneysel pop grubu Múm, 1930 Almanya yapımı klasik “People on Sunday / Pazar Günü İnsanları”na özel hazırladıkları müziklerle 5 Ağustos Cuma akşamı festival sahnesinde olurken; Türkiye’den BaBa ZuLa ve Korhan Futacı da, Oscar Wilde uyarlaması sessiz filmlere canlı müzikleri ile eşlik edecekler.
Türkiye’nin önde gelen saksafoncularından, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Korhan Futacı, 6 Ağustos Cumartesi akşamı Ernst Lubitsch’in “Lady Windermere'in Yelpazesi” adlı 1925 yapımı sofistike komedisine müzikleriyle hayat verecek. 7 Ağustos Pazar akşamı da Türkçe saykedelik müziğin öncü grubu BaBa ZuLa perdenin önünde olacak ve dönemin meşhur avangard dansçısı ve aynı zamanda sinema tarihinin ilk kadın yönetmenlerinden Alla Nazimova’nın 1922 yapımı filmi “Salomé / Salome”ye eşlik edecekler.
14 Ağustos’ta sona erecek festivalin kapanışını ise, alternatif sahnelerin özgün grupları Hedonutopia ve The Away Days konseri yapacak. Kundura Sinema ve Kundura Sahne’nin birlikteliğinde altıncısı düzenlenecek Bir Yaz Gecesi Festivali, 14 Ağustos'a kadar Beykoz Kundura’da gerçekleşecek. Bir Yaz Gecesi Festivali’nden detaylar ve sınırlı sayıda biletler beykozkundura.com’da.
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