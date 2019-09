Bir utanç davası…

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Ümraniye’deki ruhsatsız Kuran kursunda yatışı kalan çocukları istismar ettikleri iddiasıyla haklarında “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından dava açılan ve ilk duruşmada tutuklanan kurs sorumlusu Ömer Işıktekin ve eğitmenler Hacı Serkan Bektaş ile Tarık Bektaş’ın yargılandıkları davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma yaklaşık 7 saat sürdü.Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, 6 mağdur çocuk ile aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları kişilik haklarının korunmasını gerekçe göstererek duruşmanın kapalı görülmesini istedi. Mahkeme bu talebi reddetti. Ayrıca mahkemeye çocukların yaşanan olaylardan dolayı ruh sağlıklarının bozulduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporu da girdi.Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanıklar, kur’an kursunda kalan ve çalışan kişilerdi. Cinsel istismar ve eziyet suçlarını görmeyip duymadıklarını söyledi. Mahkeme başkanı ise tanıklara nasıl bu kadar emin olduklarını, mağdurların yalan söylemek için bahaneleri olup olmayacağını sordu. Ancak “bilmiyorum” yanıtı aldı.Duruşmada en dikkat çeken detay ise 2 mağdur çocuğu bulunan baba Ertan Ö. ile mahkeme başkanı arasında yaşanan diyaloglar oldu. Çocuklarını yatılı kur’an kursuna gönderdiğini ve bir süre sonra oğlu Mehmet’in kursa gitmek istemediğini söyleyen Ertan Ö., “Çocuk tepkisi diye düşündüm. Üzerinde durmadım” dedi.Mahkeme başkanı ise, “Peki sen ne biliyorsun? Çocuğunun başına o kadar şey gelmiş. Bu çocuk neden böyle söylüyor, hiç düşünüp konuşmadın mı onunla? Sen çocuğunun arkasında mısın?” diye sordu. Baba Ö., karakolda da kendisine iddiaların sorulduğunu belirterek, “Ben de yalan olduğunu söyledim. Çünkü benim oğlum yalan söylüyor. İmam Hatip’e liseyi dışardan okusun diye yazdırdım. Bir sene sonra okula gitmediğini öğrendim. Burada bana yalan söyledi bu da yalandır dedim” diye konuştu.Mahkeme başkanı da, “ ‘Çocuğun, babam arkamda durmaz diye anlatmadım’ dedi. Böyle bir yalanı kimse söylemez. Çok kötü bir olay onun için” diye tepki gösterince baba, olayın rant kavgası olduğunu öne sürdü, “Olayı çok büyüttüler” dedi. Mahkeme başkanının sorusu yine gecikmedi; “Sen farkında mısın olay aslında çok büyük. Oğlunla alakalı” diye konuştu.Oğlunun başından geçenleri hiç sorup sormadığını öğrenmeye çalışan mahkeme başkanı, “Oğlumla doğru düzgün konuşmadık” yanıtını aldı. Mahkeme başkanının, “Çocuğun desteğe ihtiyacı var bu dönemde özellikle” demesinin ardından ise, “Kendi gözümle görmediğim için bir şey diyemedim” dedi. Mahkeme başkanı da, “cinsel istismar, aç bırakma, dayak atma iddiaları var. Çocuk niye uydursun. Kurgulanacak gibi değil. Biz mahkemede kendisini dinledik. Senin de dinlemen gerekmez mi” diye sordu. “Bana söylediler, inanmadım” yanıtını aldı. Şikayetçi olup olmadığı sorusuna ise “şikayetçiyim veya değilim diyemiyorum. Sizin adaletinize bırakıyorum” dedi.Duruşmada mağdurlar da dinlendi. Mağdur Y.E.T., “Sanık Ömer canı istediğinde çağırıyordu. Ben de gidiyordum” dedi ve cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. Sanık avukatı ise, “Niye karşı çıkmadın isteyerek mi yaptın?” şeklinde skandal bir soru sordu. Mağdur çocuk, “Niye isteyeyim. 13-14 yaşındaydım. Kafam basmadı” dedi.“Sanık Ömer ne diyorsa yapmak mecburiyetindeydim” diye yaşadıklarını anlatan H.R.Ö., “Babam oraya güvendi. Her şeylerini ona verdi. ‘Babam bana niye inanmıyor’ diye kendime sordum. Cevabını bulamadım. ‘Yalan’ diyorlar. 17 yaşında bir çocuk bu lekeyi üzerine alır mı? Utanıyordum. Kendi günahım varmış gibi korkuyorum” dedi.O sırada duruşma salonunda bulunan annesi ve bazı mağdurların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anne Ayşe Ö., “Çocuğumu mum gibi erittiler. Sonuna kadar şikayetçiyim” diye haykırdı. Daha sonra tekrar söz alan Baba Ertan Ö. “Evlatlarımın her ikisinin de arkasındayım. Olayın doğrusu ortaya çıksın diye şikayetçiyim. Bir oğlum olmadı diyor, bir oğlum oldu diyor” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Fıkıh Der isimli yatılı Kuran kursu sorumlusu ve yöneticisi Ömer Işıktekin hakkında 6 çocuğa yönelik “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 134 yıla kadar hapis istemiyle, eğitmenlerden Hacı Serkan Bektaş hakkında 2 çocuğa yönelik “çocuğun cinsel istismarı” ve “eziyet” suçlarından 45 yıla kadar, diğer eğitmen Tarık Bektaş hakkında ise bir çocuğa yönelik “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.