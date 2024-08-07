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        Haberler Yemek Yapma Bir tabak daha yemek isteyeceksiniz! Tam ayarında kusursuz makarna salatası nasıl yapılır? Makarna salatası tarifi ve malzemeleri

        Bir tabak daha yemek isteyeceksiniz! Tam ayarında kusursuz makarna salatası nasıl yapılır?

        Yaz aylarının favori lezzetlerinden makarna salatası, hem pratik yapımı hem de ferahlatıcı tadıyla sofraların vazgeçilmezi. İster ana yemek ister yan lezzet olarak sunabileceğiniz bu nefis salata, içindeki taze sebzeler ve özel sosuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte, bir tabak daha istemenize neden olacak tam ayarında kusursuz makarna salatası tarifi ve malzemeleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:32
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        • 1

          Makarna salatası, renkli görüntüsü ve doyurucu yapısıyla her öğünün yıldızı olmaya aday. Çeşit çeşit sebzelerle zenginleşen, özel sosuyla lezzet kazanan bu salata, misafirlerinize keyifli bir sunum yapmanın en lezzetli yolu. İşte her lokmasında mutluluk veren, tam kıvamında makarna salatası için tarif ve gerekli malzemeler!

        • 2

          MALZEMELER

          2 su bardağı makarna (penne, fusilli veya tercihinize göre)

          1 su bardağı haşlanmış bezelye

          1 su bardağı mısır konservesi

          1 adet kırmızı biber (küçük küpler halinde doğranmış)

          1 adet yeşil biber (küçük küpler halinde doğranmış)

          1 su bardağı doğranmış kornişon turşu

          1 su bardağı yoğurt

          3 yemek kaşığı mayonez

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

          Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre)

          Taze nane veya maydanoz (süslemek için)

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Makarnayı Haşlayın: Makarnayı tuzlu suda paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Haşladıktan sonra süzün ve soğuması için bir kenara alın.

          Malzemeleri Hazırlayın: Haşlanmış bezelyeyi, mısırı, kırmızı ve yeşil biberleri, doğranmış kornişon turşuyu bir kaba alın.

          Sos Hazırlığı: Ayrı bir kasede yoğurdu, mayonezi, zeytinyağını, tuz ve karabiberi karıştırın.

        • 4

          Malzemeleri Karıştırın: Soğuyan makarnayı büyük bir salata kasesine alın. Üzerine hazırladığınız sebzeleri ekleyin. Son olarak yoğurtlu sosu ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.

          Servis Edin: Hazırladığınız makarna salatasını servis tabağına alın. Üzerini taze nane veya maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.

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