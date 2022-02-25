Kadim Anadolu medeniyetlerinin yaşam tarzını, yöresel geleneklerini ve kültürel dokusunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt’ta kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Habitat TV’nin yapımı olan “Bir Sahiplenme Hikâyesi” belgeselini izleyiciler ile buluşturdu. Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ön gösterime iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.
En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu'nca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazanan Bayburt'un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, müzenin kuruluşundan Avrupa’nın en prestijli ödülüne uzanan yolculuğunu “Bir Sahiplenme Hikâyesi” isimli belgesel çalışmasına aktardı.
Müzemizin, geldiği nokta benim için adeta bir rüya gibi…
Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı, müzenin kurucusu ve iş insanı Kenan Yavuz, “Köklerimizle bağımız kopmasın istedik, güzelliklere ve güzel insanlara mekân olmak istedik. 70 yıldan bu yana hiç hız kesmeden devam eden iç göç artık dursun, gençlerimiz doğdukları yerde doysun istedik” dedi ve şunları dile getirdi:
“Kendi köyünden kendi toprağından, kendi özünden ve kokusundan neşet etmiş insanların, kendi kökleri ile buluşmadıkları sürece Anadolu’daki tahribat ne yazık ki devam edecektir. Kalkınma, sadece yol, su, elektrik üzerinden okunur ise, nitelikli ve sürdürülebilir bir kalkınma olamayacaktır. Toprağın ruhunu, dokusunu, estetiğini, evlatlarının yeteneklerini, hikâyelerini, masallarını, sohbetlerini, türkülerini, ezgilerini görünür ve yaşanır kılamazsak, medeniyetimizin özü ve ruhu betonların arasına sıkışıp kalacaktır. Aynileşmiş, mekanikleşmiş, çelik kapılar ardına saklanmış, birbirinden ürken ve çekinen bir toplumsal yapıya doğru hızla sürükleniyoruz. Evden çıkarken kilitlenmeyen kapılarımız gitti, şimdi üç kilit üst üste vurulan çelik kapılar geldi, her şeyin en güzelinin saklandığı misafir geleneği gitti, aman kimse gelmesin diyen bir anlayış geldi. Köyüme, toprağıma, köklerime olan sevdamı ete kemiğe büründürmek için inşa ettiğimiz müzemizin, geldiği nokta benim için adeta bir rüya gibi. Müzemizin temsil ettiği misyonu tescil ederek bizi 2021 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi ödülü ile taçlandıran Avrupa Müze Forumu yönetim kurulu ve jürisine çok teşekkür ediyorum. Kültür derinliğini görünür kılmakta ortaya koyduğumuz başarılı projelere, muhteşem sadelik ve yerel halk ile birlikte oluşturduğumuz entegrasyon başarısı, bizi ödüle taşıyan temel özelliklerimiz oldu.”
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için bugün mutlu bir gün. Zira bir sahiplenme hikâyesi olarak başlattığımız müzemizle ilgili uluslararası platformlarda da gösterimi açık olmak üzere “Bir Sahiplenme Hikâyesi” belgeselini hayata geçirdik. Bayburt’un batıya tanıtılmasıyla ilgili KUDAKA’nın desteğiyle Habitat TV tarafından 70 dakikalık bir belgesel yapıldı. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz” dedi
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