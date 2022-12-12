İstanbul'da bir çocuk gelin rezaleti daha yaşandı. Esenler'de yaşanan olayda, 15 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilmek istendi. Sözde düğünü görüntülemek isteyen Show Haber ekibi ise saldırıya uğradı. Polise ihbarda bulunan Muhabir Hazan Çeliksoy ve Kameraman Hakan Mecit, saldırıya uğradı.

Ekip arkadaşlarımızı linçten ise polis kurtardı. Yaşanan olayda saldırganlardan biri Show Haber ekibini darp edince polislerden biri havaya ateş açtı.

Sözde düğünde ise damadın 19 yaşında olduğu öğrenildi. Saldırganlar ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.