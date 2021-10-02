Türk tiyatrosu Balkarlar'da 0:00 / 0:00

Türkiye'de tiyatro seyircisinin beğeniyle izlediği birbirinden seçkin iki eser Balkanlar'da sanatseverlerle buluşacak

HABERTURK.COM

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Bir Nefes Dede Korkut' adlı oyunu Kuzey Makedonya'da perde açarken, Ankara Devlet Tiyatrosunun kapalı gişe oyunlarından 'Bizim Yunus' ise Arnavutluk'ta sahnelenecek.

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 5'inci Uluslararası Othello Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşacak 'Bir Nefes Dede Korkut', 5 Ekim saat 20'de Tiyatro Gostivar Sahnesi'nde perde açacak.

Dede Korkut hikâyelerinden Boğaç, Deli Dumrul ve Tepegöz'ün anlatıldığı oyun festivale katılan diğer eserlerle birlikte Balkanların önde gelen tiyatro yönetmenleri, eleştirmenleri ve devlet tiyatrosu sanatçılarından oluşan jüri ekibi tarafından da değerlendirilecek. Başarılı bulunanlara 'En İyi Oyun', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri takdim edilecek.

Sönmez Atasoy'un yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyun Arnavutluk Skampa Tiyatro Festivali'nin özel davetlisi olacak.

'Tiyatro Üç' adıyla bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek Skampa Tiyatro Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Litvanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın seçkin tiyatro ekipleri sahne alacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy'un Yunus Emre'yi canlandırdığı 'Bizim Yunus', 6 Ekim saat 19.00'da Skampa Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.