Bir maskenin ardında: Psikopatların 10 gizli davranış biçimi

5. BEN MERKEZLİ DÜRTÜSELLİK

Sosyopat veya psikopatlar genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Bir şey yapmak istiyorlarsa sonuçlarını düşünmeden devam ederler ve yaparlar; onları geride tutacak hiçbir korku ya da endişeleri yoktur. Ayrıca sonuçları ne olursa olsun sürekli olarak risk alırlar.