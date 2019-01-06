Bir Litre Gözyaşı 14. bölüm ile ekrana gelmesi beklenirken tekrar bölümü yayınanacak. İzleyiciler Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölümü neden yok? Ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtını arıyorlar.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesinin Cihan ile konuşup aralarının bozulmasına sebep olduğunu öğrenen Mahir, evi terk eder. Mahir’in şimdi tek isteği Cihan’la bir araya gelmektir. Ayla’dan Mahir’in gönlünün Cihan’da olduğunu öğrenen Hande ise çılgına döner. Cihan’dan intikam almak için kolları sıvar.

İşten atıldığını öğrenip dükkanda çalışmaya başlayan Figen’in çabaları yetersiz kalır. Borçlarla uğraşan Muzo bir de dükkanın başına gelenler ile uğraşmak zorunda kalır. Cihan’ın hastalığı yetmezmiş gibi, yeni yılda parasızlıkla sınanacak olan aileyi zor günler beklemektedir.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bir Litre Gözyaşı dizisinin neden yayınlanmadığı hakkında dizi yapımcısından resmi açıklama gelmedi. Reklam anlaşmalarından dolayı dizilerin 2-3 hafta yayınlanmayacağı konuşuluyor.