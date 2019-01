Diziler, yeni yıl itibariyle yeni bölümlerini yayınlamadı ve bu durum izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde senarist Gülse Birsel TRT1 hariç tüm kanalların aldığı bir ortak kararla Ocak ayında dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağını duyurdu. Peki, diziler neden yok? Diziler ne zaman yayınlanacak?

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacağı iddiaları gerçek çıktı. Diziler normal şartlarda her sene başında bir haftalık araya girerken 2019 Ocak ayına gelindiğinde durum bu sefer biraz uzadı. Her sene başında bilindiği gibi reklam veren şirketler ile kanallar arasında yapılan anlaşmalar yenileniyor. Bu durum dizi yapımcılarını da etkiliyor ve haliyle bu anlaşma süresinde de yeni bölüm çekilmiyor.

Normal koşullarda bir hafta olan bu anlaşma ve duraklama süresi bu sene üç haftaya kadar çıkacak. Bunun sebebini ise Jet Sosyete dizisinin başarılı senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı...

GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon dizilerinin son bölümleri adeta birer sezon finali gibi sahnelerle bitmişti. Heyecanla beklenen yeni bölümler ise bu haftayı hesaba katmazsak iki hafta sonra başlayacak. Yani 21 Ocak haftasında diziler yeni bölümleri ile ekranlarda olacak... Özel televizyon kanallarını kapsayan bu durum, TRT dizilerini kapsamayacak.