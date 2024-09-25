Bir kurabiye geleceğinizi tahmin edebilir mi? Şans kurabiyelerinin ilgi çekici tarihine yakından bir bakış!

"AMERİKAN KÜLTÜRÜNÜN İCADI"

Lee, fal kurabiyeleri ve paket servis kutuları gibi şeylerin Çin kültürünün kısaltmaları olarak kullanılmasının yanıltıcı olduğunu, çünkü bunların belirgin bir şekilde Amerikan icatları olduğunu ve Amerikan kültürünün küresel erişiminin bu stereotiplerin dünya çapında sürdürülmesine yardımcı olduğunu söylüyor.