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        Haberler Yaşam Bir kurabiye geleceğinizi tahmin edebilir mi? Şans kurabiyelerinin ilgi çekici tarihine yakından bir bakış!

        Bir kurabiye geleceğinizi tahmin edebilir mi? Şans kurabiyelerinin ilgi çekici tarihine yakından bir bakış!

        Hiç küçük bir kurabiyenin içinden çıkan bir notun hayatınıza yön verebileceğini düşündünüz mü? Şans kurabiyeleri, geçmişi kadar merak uyandıran ve eğlenceli bir gelenek olarak birçok kültürde yerini almış durumda. Peki bu kurabiyelerin kökeni nereden geliyor? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:30
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        • 1

          Asya mutfağının özgün tatlarından biri olan şans kurabiyeleri, içindeki kehanetlerle herkesin ilgisini çeken bir sembol haline gelmiştir. Bu kurabiyeler, insanların hayatlarına anlam katma çabasıyla ortaya çıkarken, tarihi ve kültürel bağlamı da oldukça dikkat çekicidir. İşte detaylar!

        • 2

          KYOTO'DAN KALİFORNİYA'YA

          1870'lere kadar, Japonya'nın Kyoto kenti yakınlarındaki bazı şekerleme dükkanları, aynı katlanmış şekle sahip ve içi boş yerine kıvrımın içine sıkıştırılmış bir servete sahip bir kraker taşıyordu. The Fortune Cookie Chronicles kitabının yazarı Jennifer 8. Lee'e göre buna “tsujiura senbei” ya da “fal kraker" deniyor.

        • 3

          ORİJİNAL KURABİYE ÇOK DAHA BÜYÜK

          Lee, Japon krakerinin daha büyük ve koyu renkli olduğunu, Amerika'daki modern Çin restoranlarında bulunan şans kurabiyelerini tatlandırmak için kullanılan vanilya ve tereyağı yerine susam ve miso ile yapıldığını yazdı.

        • 4

          JAPON GÖÇMENLERLE BERABER AMERİKA'YA GELDİ

          Lee, şans kurabiyesinin 1880'lerden 1900'lerin başına kadar Hawaii ve Kaliforniya'ya gelen Japon göçmenlerle birlikte, Çin Dışlama Yasası'nın Çinli işçileri sınır dışı etmesinin ardından ucuz işgücüne ihtiyaç duyulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş olabileceğini söylüyor.

        • 5

          Los Angeles ve San Francisco gibi yerlerde dükkan açan Japon fırıncılar, diğer ikramların yanı sıra miso ve susam aromalı “fal kurabiyesi benzeri” krakerler üretti.

        • 6

          PEKİ NASIL JAPON KURABİYESİNDEN ÇİN KURABİYESİNE DEĞİŞTİ?

          Şans kurabiyeleri Japon fırınlarından Çin restoranlarına nasıl göç etti? Amerikan yemek tercihleri muhtemelen bunda rol oynadı. Lee, 20. yüzyılın başlarında ABD'ye göç eden Japonların Japon restoranları açamadıklarını, çünkü Amerikalıların çiğ balık yemek istemediklerini söylüyor.

        • 7

          "YEMEK SONUNDA TATLI BEKLENTİSİ"

          “Bu yüzden pek çok durumda Çin restoranları açtılar çünkü Çin restoranları chop suey, chow mein, egg foo young ile büyük bir rönesans yaşıyordu.” Lee'ye göre Amerikalıların yemek sonunda tatlı beklentisi, bu restoranların çoğunun neden hesapla birlikte fal kurabiyesi sunmaya başladığını açıklayabilir.

        • 8

          TARTIŞMALAR BAŞ GÖSTERDİ

          Şans kurabiyeleri Çin restoranlarının vazgeçilmezi haline geldikçe, etnik stereotipleştirme için de yem oldular. Japonya'da tarihi kökleri olmasına ve benzersiz bir Amerikan ticari başarı hikayesine dönüşmesine rağmen, kurabiyeler Çinlilere dair her şeyin kolay bir kısaltması haline geldi.

        • 9

          "AMERİKAN KÜLTÜRÜNÜN İCADI"

          Lee, fal kurabiyeleri ve paket servis kutuları gibi şeylerin Çin kültürünün kısaltmaları olarak kullanılmasının yanıltıcı olduğunu, çünkü bunların belirgin bir şekilde Amerikan icatları olduğunu ve Amerikan kültürünün küresel erişiminin bu stereotiplerin dünya çapında sürdürülmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

        • 10

          Ancak gerçek kökenleri hakkındaki yanlış anlamalara ve Çin mirasının bir sembolü olarak yanlış kullanımına rağmen, şans kurabiyesi hala Amerikan kültüründe güçlü bir yankı uyandırıyor.

        • 11

          "KURABİYE ARACILIĞIYLA NİŞANLANLAR VAR!"

          Lee, “Fal kurabiyeleri aracılığıyla nişanlanan insanların sayısı, fal kurabiyeli küçük bebek patikleri, fal kurabiyeli mücevherler var” diyor. “Amerikalılara gerçekten çok derin bir şekilde hitap ediyor.”

          Kaynak: History

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